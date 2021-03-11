Эксперты: демпфер на подсолнечное масло может привести к убыткам и нарушению поставок

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Введение механизма демпфера на подсолнечное масло может привести к убыткам бизнеса и нарушению экспортных поставок. Такую точку зрения в ходе совещания у президента России Владимира Путина по повышению инвестиционной активности высказал основной владелец ГК "Русагро" Вадим Мошкович.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании у Путина с членами правительства говорил о том, что министерство прорабатывает механизм демпфера для растительного масла по аналогии с зерном.

"Сейчас идут разговоры о том, чтобы ввести демпфирующие пошлины и на экспорт подсолнечного масла сырого. У нас уже все годовые программы сверстаны, мы продукцию закупили на год вперед. И это может обернуться для нас большими убытками, нарушением экспортных поставок. В целом, мне кажется, такие меры не совсем идут на пользу с точки зрения экспорта нашей сельхозпродукции, долгосрочного планирования и выстраиванию работы по экспорту нашей сельхозпродукции, где мы стараемся, завоевываем рынки", - считает Мошкович.

Он напомнил, что за последнее время выросли цены не только на сельхозпродукцию, но и на средства защиты растений и удобрения. "Сегодня сельхозпроизводитель оказался зажат меж двух огней: с одной стороны, введены экспортные пошлины, с другой - выросли цены на удобрения, средства защиты растений, ГСМ. И получается, что доходы, которые сегодня получают сельхозпроизводители, резко сужаются, это сокращает возможности инвестиций в расширение производства, улучшение плодородия земель", - отметил Мошкович.

Он добавил, что в сложившихся условиях сельхозпроизводители продолжают развивать свою деятельность. В частности, в этом году "Русагро" заканчивает реализацию проекта на Дальнем Востоке по производству свинины, инвестиции в который составили 32 млрд рублей.

Стимулирование потребительского спроса

В свою очередь генеральный директор и совладелец агрохолдинга "Черкизово" Сергей Михайлов, выступая на совещании у президента, отметил "шокирующий рост" себестоимости производства продукции. "Это не только металлы, но и продовольственные товары - это котировки на зерно, на кукурузу, сою, масличные культуры. Рост на десятки процентов, где-то даже в разы, побиты исторические максимумы. Понятно, что все это составляющие себестоимости мяса, и мы это чувствуем", - сказал он.

С другой стороны, по словам Михайлова, тревогу вызывают выпадающие доходы населения и сокращение покупательской способности, в том числе связанные с пандемией нового коронавируса. "И вот эти два фактора могут привести к сокращению, с одной стороны, потребления, но, естественно, и производства", - считает он.

Совладелец "Черкизово" напомнил, что сейчас рассматриваются различные механизмы восстановления потребительского спроса. Один из таких механизмов - адресная социальная поддержка малоимущих граждан, которая могла бы решить часть проблем и не допустить снижения потребления мяса, которое сейчас составляет 77 кг на человека в год. По мнению Михайлова, потребление такой продукции имеет потенциал роста до среднеевропейского уровня - 82-83 кг на человека в год. Кроме того, введение такой поддержки станет сигналом для мясной отрасли, чтобы не допустить сокращения производства, резюмировал Михайлов.