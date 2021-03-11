Публичное обсуждение программы соцэкономразвития до 2026 года начали в Тульской области

ТУЛА, 11 марта. /ТАСС/. Семь стратегических направлений, в том числе демографию, экологию, промышленность, включили в программу развития Тульской области до 2026 года, которую разрабатывают по поручению губернатора Алексея Дюмина. Ранее началось публичное обсуждение программы, к которому привлекли специалистов из различных отраслей экономики, сообщил председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев.

"Сегодня на экспертном совете [при губернаторе Тульской области] и затем в течение ближайших 10 дней мы проводим обсуждение будущей программы развития с экспертным сообществом региона. Будут организованы круглые столы с привлечением представителей различных отраслей экономики, социальной сферы", - приводит пресс-служба облправительства слова Воробьева.

В пресс-службе отметили, что программа формируется по поручению Дюмина и рассчитана на период до 2026 года, в нее включили семь стратегических направлений. Так, для повышения качества жизни планируются внедрить системный подход в реализации проекта "Демография", завершить реконструкцию региональной системы здравоохранения, продолжить развитие спорта. По направлению экологии предлагается переход к более устойчивой экономике с низкими выбросами углеродов, а новый вектор экономической политики предполагает развитие в первую очередь оборонного комплекса, металлургии и химии.

В ближайшие пять лет власти намерены произвести "перезагрузку" научной базы региона, чтобы обеспечить рост числа инновационных проектов. В отдельное направление выведено развитие инфраструктуры, включая реконструкцию дороги Тула - Новомосковск, строительство обводной дороги вокруг Новомосковска и Тулы, благоустройство, модернизацию ЖКХ. Акценты сделаны на развитии международной и региональной кооперации в туристической сфере, а также на совершенствовании системы управления регионом - расширением возможностей ситуационного центра Тульской области.

Обсуждение программы в дальнейшем будет проведено в районах области, где пройдут круглые столы с участием руководителей местных предприятий и организаций. "Тульская область - промышленный центр. Недаром ее называют "мастерской России", "землей силы и талантов". Наша задача - найти возможности для того, чтобы эти таланты поддерживать, давать ученым возможность развиваться и работать на лучшем оборудовании, на промышленных предприятиях", - отметил на заседании экспертного совета первый заместитель губернатора Вячеслав Федорищев.