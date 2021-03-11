В Минпромторге заявили, что Сербия намерена наладить производство "Спутника V"

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Сербия намерена в ближайшее время наладить выпуск российской вакцины "Спутник V" и заинтересована в приобретении ее дополнительных объемов. Об этом сообщил Минпромторг РФ по итогам встречи главы министерства Дениса Мантурова с министром по инновациям и технологическому развитию Сербии, главой межправительственного комитета по сотрудничеству с Россией Ненадом Поповичем.

"Ненад Попович подчеркнул серьезный настрой сербского руководства в ближайшее время наладить производство "Спутника V" на своей территории. Кроме того, Сербия заинтересована в приобретении дополнительных объемов российской вакцины", - говорится в сообщении.

В декабре прошлого года с правительством Сербии был подписан контракт на поставку 2 млн доз вакцины, напоминает Минпромторг.

Как отметил Мантуров, Россия постепенно увеличивает производство вакцин и определяет возможности их экспорта с учетом соблюдения графика вакцинации российского населения.

Кроме того, министры обсудили авиастроение, железнодорожный транспорт и городскую инфраструктуру. В частности, в настоящий момент российские компании проводят консультации о формате участия в проекте создания в сербской столице системы внутригородского пассажирского движения "Белградский диаметр", уточнил Минпромторг.

Ранее Ненад Попович через свою пресс-службу сообщил, что производство российской вакцины "Спутник V" на территории Сербии начнется до 20 мая текущего года. По его словам, до конца марта будет подписан договор о передаче технологии с российскими партнерами.