МЭР не исключает введения экспортной пошлины на подсолнечное масло со следующего сезона

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Правительство обсуждает сроки введения демпфера на растительное масло, который затронет не только подсолнечное масло. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе брифинга.

"Параметры демпфера по растительным маслам мы будем обсуждать и настраивать. И сроки введения, и параметры, и т. д. Не только подсолнечное обсуждается. Будем дифференцировать, будем рассматривать все продукты по отдельности. Ждем предложений от Министерства сельского хозяйства", - сказал Решетников.

По его словам, введение демпфера не будет мгновенным и у бизнеса будет возможность подготовиться. "Сейчас есть предложения по введению такого демпфера на растительное масло. Тот демпфер, который обсуждается, он не будет мгновенным. Он будет касаться нового сезона. Мы его введем заранее, у бизнеса будет возможность подготовиться", - отметил министр.

По словам Решетникова, хотя дата введения демпфера только обсуждается, важно все параметры определить сейчас, а решения принять в ближайшее время.

"Мы обсуждаем принятие всех необходимых решений и постановлений. Но это точно не будут пошлины, условно, введенные во II квартале. То есть они будут введены с нового сезона. Мы еще с Минсельхозом здесь посоветуемся, какая дата более понятная. Очень важно все параметры определить сейчас и все решения принять в ближайшее время", - отметил он.

Министр подчеркнул, что механизм экспортного демпфера нужно вводить по тем товарам, где это необходимо. "Тема применения экспортных демпферов, она рабочая. Ее надо вводить только там, где она действительно критически нужна и важна", - сказал он.

Решетников добавил, что важно, чтобы действия ведомств не остановили инвестиции. "Наша задача и срезать этот пик цен, который на мировых рынках, и дать возможность дальше развивать и инвестировать", - отметил глава Минэкономразвития.