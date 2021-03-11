Решетников сообщил, что ценовые соглашения с сетями продлеваться не будут

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Минэкономразвития рассчитывает, что после окончания действия соглашений с сетями и производителями по ценам на масло и сахар взаимодействие продолжится и позволит избежать роста цен, заявил глава министерства Максим Решетников. По его словам, соглашения продлеваться не будут.

"Да", - сказал Решетников журналистам, отвечая на вопрос, завершатся ли соглашения в марте без дальнейшего продления.

"Мы договариваемся и с сетями, и с производителями, что выход из соглашений не значит отмены всех ограничений, это не знак "Можно все". Это значит, что мы выходим из режима жестких ограничений, но и мониторинг, и взаимодействие продолжаются. И мы рассчитываем, что производители и сети поведут себя ответственно, и те диспропорции, которые накоплены, будут постепенно нивелироваться", - добавил министр.

В декабре 2020 года Минсельхоз, Минпромторг, ряд производителей и торговых сетей подписали соглашение, согласно которому предельная отпускная цена на подсолнечное масло установлена на уровне 95 рублей за литр, розничная цена - 110 рублей за литр. Стоимость сахара установлена на уровне 36 рублей и 46 рублей за кг соответственно. Регулируемые цены будут действовать в России до 1 апреля 2021 года.