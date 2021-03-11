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Индексацию зарплат гражданских летчиков и шахтеров предложили утвердить на уровне 1,06

Статьи, указанные в пояснительной записке к соответствующему проекту постановления, определяют размер доплаты к пенсии с учетом среднемесячной заработной платы

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Министерство труда и социальной защиты РФ предлагает утвердить индекс роста среднемесячной заработной платы за 2020 год в размере 1,06 для летчиков гражданской авиации и работников угольной промышленности. Текст проекта постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в четверг.

"В соответствии с частью первой статьи 2 федерального закона <...> "О дополнительном социальном обеспечении членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации" и частью 1 статьи 2 федерального закона <...> "О дополнительном социальном обеспечении отдельных категорий работников организаций угольной промышленности" <...> предлагается утвердить индекс роста среднемесячной заработной платы в Российской Федерации за 2020 год в размере 1,06", - сказано в пояснительной записке к документу.

Указанные статьи определяют размер доплаты к пенсии с учетом среднемесячной заработной платы.

В частности, постановление касается работников организаций угольной промышленности, которые были заняты полный рабочий день на подземных и открытых горных работах по добыче угля и сланца и на строительстве шахт не менее 25 лет либо не менее 20 лет в качестве работников ведущих профессий. Также упомянутый федеральный закон определяет условия, порядок назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации при выслуге не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин, а при оставлении по состоянию здоровья летной работы - не менее 20 лет у мужчин и не менее 15 лет у женщин.

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