В Минпромторге посоветовали аграриям закупать удобрения заранее

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Российские производители минеральных удобрений готовы полностью удовлетворить внутренний спрос, однако аграриям стоит закупать их заранее, чтобы избегать ажиотажа, заявили ТАСС в Минпромторге РФ.

"Производители минеральных удобрений готовы полностью удовлетворить возросшие запросы наших аграриев", - сказали в министерстве, уточнив, что в этом году компаниям поставлено 1,7 млн тонн, законтрактовано еще 590 тыс. тонн. В ближайшее время покупателям нужно заключить договоры еще на 770 тыс. тонн для полного закрытия потребностей весенне-полевых работ. "При этом объективно потребителям удобрений выгодно контрактоваться заранее (оптимально - за 6 месяцев до начала нового сезона). Это намного дешевле, и химпредприятия дают серьезные скидки при работе напрямую. А главное, так можно избежать ажиотажа непосредственно перед началом работ, которым пользуются посредники", - подчеркнули в министерстве.

Там отметили, что за последние пять лет совокупный объем поставок удобрений российским сельхозпроизводителям вырос более чем в полтора раза - до 4 млн тонн в действующем веществе (в 2015 году - 2,6 млн тонн). В феврале Минсельхоз обозначил потребность на этот год в 4,5 млн тонн против ранее запланированных 3,8 млн тонн.

Ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев предложил минимум на два-три месяца зафиксировать цены на основные виды удобрения для проведения посевной кампании.

Также министр предложил включить минеральные удобрения в перечень товаров, по которым на биржу предоставляется информация по договорам, заключенным вне организованных торгов. В свою очередь производитель удобрений "Уралхим" назвал такую меру дискриминацией. Эксперт SBS Consulting Дмитрий Бабанский заявил ТАСС, что это может привести к раскрытию конфиденциальных данных и негативно повлиять на конкурентоспособность производителей. "Предложение по заморозке цен представляется избыточным, так как на цены сейчас оказывают влияние отдельные факторы, влияние которых будет нивелировано", - добавил эксперт. При этом биржевую торговлю он назвал одним из наиболее эффективных механизмов ценообразования.