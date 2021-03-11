Производители удобрений в России считают достаточными действующие меры по ценам

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Производители РФ считают достаточными уже действующие меры по ценам на удобрения, говорится в комментарии Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ).

"В РАПУ считают существующий комплекс мер по обеспечению доступности минеральных удобрений достаточным", - отмечено в сообщении. При этом на совещаниях, состоявшихся на прошлой неделе в правительстве РФ, реализуемый комплекс мер был признан эффективным, пишет РАПУ. В ассоциации заявляют, что поставки удобрений идут по графику, дефицита минеральных удобрений нет и не предвидится.

"Думаю, что те меры поддержки ОПК, которые были разработаны за последние пять лет, уже эффективно применялись, - отметил, в свою очередь, глава "Фосагро" Андрей Гурьев в эфире телеканала "Россия-24". - <...> Меры сдерживания, волатильности цен: на мой взгляд, их сегодня более чем достаточно, они работают эффективно. ФАС неоднократно проверял ценообразование на рынке минеральных удобрений".

Ассоциация отмечает, что активное развитие биржевой торговли удобрениями, которая растет очень быстро, будет оказывать дополнительное давление на посредников - главных виновников роста цен на внутреннем рынке. "Российский рынок - один из самых стабильных рынков в мире и российские производители заинтересованы в его развитии. В связи с чем оказывают российским аграриям системную поддержку, направленную на повышение доступности минеральных удобрений", - сообщает РАПУ. Производители удобрений отмечают, что в РФ применяется методика ценообразования Федеральной антимонопольной службы на минеральные удобрения, а компании сдерживают цены в условиях резких изменений макроэкономической ситуации. Это позволяет достичь разницы между экспортной ценой и ценой на внутреннем рынке в 20-30%, что дает российским экспортерам сельхозпродукции возможность эффективно работать на глобальных рынках продовольствия, сообщает РАПУ.

Ассоциация отмечает, что цены на минеральные удобрения в РФ по-прежнему ниже, чем в 2015 году, и, по оценке консалтинговой компании EY, затраты на минеральные удобрения в цене реализации социально значимых продуктов питания не превышают 1-2%.

Ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев предложил минимум на 2-3 месяца зафиксировать цены на основные виды удобрения для проведения посевной кампании. Также министр предложил включить минеральные удобрения в перечень товаров, по которым на биржу предоставляется информация по договорам, заключенным вне организованных торгов.