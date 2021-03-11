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Байден подписал новый пакет мер стимулирования экономики на $1,9 трлн

Он предусматривает выделение приблизительно $400 млрд непосредственно на борьбу с пандемией и около $1 трлн на помощь населению, остальное должно быть направлено на стимулирование экономики
Президент США Джо Байден AP Photo/Andrew Harnik
Описание
Президент США Джо Байден
© AP Photo/Andrew Harnik

ВАШИНГТОН, 11 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в четверг подписал утвержденный ранее Конгрессом новый пакет мер стимулирования экономики страны в условиях пандемии объемом $1,9 трлн.

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"Эта историческая законодательная инициатива направлена на восстановление основного стержня этой страны и дает людям этой страны, работающим людям, представителям среднего класса, тем, кто построил эту страну, хорошую возможность", - сказал Байден.

Одобренная американскими законодателями инициатива базируется на предложенной Байденом программе по преодолению экономических последствий распространения нового коронавируса. Пакет мер предусматривает выделение приблизительно $400 млрд непосредственно на борьбу с пандемией. Около $1 трлн должно быть направлено на оказание помощи населению, остальное - на стимулирование экономики. В рамках программы многие американцы получат единовременную выплату в размере $1 400.

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