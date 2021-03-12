В Роскачестве рассказали, как защитить себя от банковских троянов

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Роскачество советует пользователям, которые не хотят лишиться средств из-за банковских троянов, пользоваться официальными приложениями банков, а не сайтами и мобильными версиями, а также не использовать общественный Wi-Fi для оплаты покупок онлайн. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В Роскачестве напомнили, что 2020 год отметился резким ростом активности рекламного ПО и зловредов, обворовывающих мобильные банки пользователей, - банковских троянов. "Чаще всего пользователи сами загружают такие трояны, принимая их за полезные приложения. Другие каналы доставки вирусов - это фишинговые SMS и сообщения в мессенджерах с вредоносной ссылкой или письма в почте, содержащие вложение", - рассказали в Роскачестве.

При запуске банковского приложения такой троян может выводить собственный интерфейс поверх настоящего и красть все данные для входа в мобильный банк, а также перехватывать SMS с одноразовыми паролями, разрешая самому себе совершать покупки, которые пользователь не делал.

Чтобы избежать подобных проблем, Роскачество советует не скачивать файлы из неизвестных источников (в том числе по ссылкам в мессенджере) и не устанавливать приложения из неофициальных магазинов или по просьбе неизвестных собеседников по телефону.

Также необходимо всегда обращать внимание на разрешения, которые запрашивает устанавливаемое приложение. Например, банковским троянам нужны два разрешения: показ поверх всех окон и права доступа к SMS. Уберечь себя от банковских троянов поможет использование приложения мобильного банка, а не мобильной или десктопной версии, так как в интернете много фишинговых страниц, имитирующих сайты банков. Если все же необходимо воспользоваться десктопной версией, то вводить адрес в строке нужно вручную, предупреждают в Роскачестве.

Кроме того, эксперты советуют не использовать общественный Wi-Fi для входа в мобильный банк и оплаты покупок. "Пользуйтесь мобильным интернетом от оператора либо платным VPN-сервисом, который зашифрует данные. Обращайте внимание на сумму и реквизиты операции, которые содержатся в SMS от банка. Никому не сообщайте коды от SMS. Установите на телефоне антивирус, регулярно его обновляйте и проводите проверку файлов на телефоне", - перечислили в Роскачестве.