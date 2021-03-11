"Спутник V" доставят в Марокко в марте и апреле

РАБАТ, 11 марта. /ТАСС/. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" будет доставлена в Марокко весной. Об этом сообщил в четверг министр здравоохранения королевства Халед Айт Талеб.

По его словам, которые приводит информационный портал "360", вакцина "будет доставлена двумя партиями - в марте и апреле 2021 года".

Ранее Минздрав Марокко зарегистрировал на 1 год в рамках ускоренной процедуры "Спутник V" для применения на территории королевства.

28 января король Мухаммед VI дал старт национальной кампании вакцинации населения от коронавируса, привившись первой дозой вакцины в королевском дворце в Фесе. Вакцинация бесплатна для всех граждан. Она коснется 80% населения Марокко (около 30 млн человек). К вечеру 11 марта вакцинированы уже более 4,13 млн человек.

К настоящему моменту власти Марокко используют во время крупномасштабной общенациональной кампании по вакцинации две вакцины - от китайской лаборатории Sinopharm и британско-шведской AstraZeneca.