ЦБ пока не намерен вводить в обращение монету в 50 рублей и банкноту в 10 тыс.

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Банк России пока не рассматривает возможность введения в обращение монеты в 50 рублей и банкноты в 10 тыс. рублей. Об этом глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила в интервью изданию "Известия".

"Центробанк в настоящее время не рассматривает ни монету в 50 рублей, ни банкноту в 10 тыс. рублей", - сказала она.

При этом Набиуллина отметила, что у монеты в 50 рублей, возможно, есть свои преимущества. "Но мы видим, что граждане не очень сильно любят рассчитываться монетами. При этом для кредитных организаций это чревато дополнительными затратами на наладку оборудования. Нам кажется, что эти расходы превышают потенциальную, да и то сомнительную, выгоду", - добавила глава ЦБ.

Последние новые купюры вводились в 2017 году - это были банкноты номиналом 200 и 2 тыс. рублей.