Набиуллина сообщила, что денежно-кредитная политика ЦБ временно останется мягкой

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Денежно-кредитная политика (ДКП) Банка России какое-то время будет оставаться мягкой даже после того, как регулятор начнет повышать ключевую ставку, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью газете "Известия".

"Мы считаем, что мы придем к нейтральной ставке - 5-6% - в течение текущего трехлетнего периода нашего прогноза. Это нужно, прежде всего, чтобы не допустить избыточного роста инфляционного давления, чтобы среднесрочная инфляция держалась на уровне нашей цели. <...> Даже если мы начнем повышение ставки, денежно-кредитная политика еще какое-то время будет оставаться мягкой, какой она является и сейчас, в зоне ставок ниже нейтральной", - отметила она.

Набиуллина подчеркнула, что когда переход к нейтральной ставке начнется и каким темпом будет происходить, зависит от того, как будет развиваться экономика. "И здесь неправильно было бы говорить, что мы знаем, что будет в III или IV кварталах этого года или в следующем году. Но если развитие будет проходить по базовому сценарию, мы, конечно, видим переход к нейтральной ставке", - указала она.

Отвечая на вопрос о том, может ли переход к нейтральной политике начаться уже в этом году, глава регулятора отметила, что все будет зависеть от данных.

"На сегодня мы видим устойчивое восстановление деловой активности и конечного спроса по широкому кругу секторов экономики. И отмечаем усиление инфляционного давления", - заключила она.