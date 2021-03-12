МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. ЦБ рассмотрит регулирование плавающих процентных ставок по потребкредитам, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью газете "Известия" в пятницу.

"Мы в рамках обсуждения этой темы обязательно рассмотрим и потребительские кредиты, если они длинные и имеется большой процентный риск", - сказала она. Набиуллина отметила, что особенно регулирование плавающих ставок требуется вводить относительно малого бизнеса и граждан.

"Учитывая существующую, к сожалению, практику недобросовестных продаж или мисселинга, мы понимаем, что банк очень легко может ввести в заблуждение заемщиков, обещав сейчас ипотеку по более низкой ставке с условием, что она плавающая", - сказала она.

При этом полный запрет применения плавающих ставок в РФ маловероятен, отметила глава регулятора. "Это крайний случай. Мы изучали международный опыт, он в докладе изложен, и показывает, что есть более мягкие способы регулирования. Например, ограничение изменения ставки, чтобы заемщик понимал, какой уровень изменения допустим, например, на 1-2%, но не более того", - пояснила она.

В начале марта ЦБ опубликовал доклад о рисках, связанных с возможным распространением плавающих процентных ставок в ипотечном кредитовании.

Президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров совместно с Банком России подготовить поправки, регулирующие порядок изменения сроков и переменных процентных ставок по потребительским кредитам. Поручение дано правительству совместно с Банком России. Срок исполнения установлен до 15 июля 2021 года.