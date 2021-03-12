Набиуллина назвала преимущество цифрового рубля

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Цифровой рубль можно будет восстановить даже в случае потери устройства, на котором он хранится, и эта особенность будет основным преимуществом новой формы денег. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью газете "Известия" в пятницу.

"Если говорить о технологической стороне, то над этим вопросом мы сейчас работаем. Поскольку, на наш взгляд, именно возможность сохранить цифровой рубль, например, при потере носителя, - может стать ключевым преимуществом цифрового рубля", - сказала она.

По словам главы ЦБ, у регулятора есть возможность создать такую систему, поскольку у каждого цифрового рубля будет свой уникальный номер, который позволит восстановить его при потере гаджета. "Но важно посмотреть, как в этом случае избежать мошеннических схем. Мы сейчас над этим работаем", - добавила она.

Также Набиуллина подчеркнула, что ключевым свойством цифрового рубля является то, что он гарантирован Банком России и будет сохранен вне зависимости от того, в каком банке обслуживается клиент.

Помимо этого, комментируя тему комиссий, глава регулятора отметила, что внутри одного банка переводы должны быть бесплатными так же, как и не должно быть комиссий при переводах между физлицами в цифровом рубле.

В октябре 2020 года ЦБ в своем докладе представил концепцию цифрового рубля - он будет иметь форму уникального цифрового кода и храниться на специальном электронном кошельке. Передача цифрового рубля от одного пользователя к другому будет происходить в виде перемещения цифрового кода с одного электронного кошелька на другой. Эмиссию цифрового рубля будет осуществлять Банк России, а владельцы денег будут иметь возможность свободно переводить рубли из одной формы в другую.