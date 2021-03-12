Торги на бирже Нью-Йорка завершились ростом Dow Jones и S&P 500 до рекордных значений

НЬЮ-ЙОРК, 12 марта. /ТАСС/. Ключевые котировки Нью-Йоркской фондовой биржи по итогам торгов в четверг выросли на 0,6% - 2,4%, промышленный индекс Dow Jones и индекс S&P 500 обновили свой исторический максимум.

Как свидетельствуют данные на сайте этой торговой площадки, Dow Jones к завершению торгов вырос на 188,57 пункта (0,58%), до отметки 32 485,59. Индекс S&P 500 набрал 40,53 пункта (1,04%) и оказался на уровне 3 939,34, индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 300,83 пункта (2,36%), до 13 052,90.

Такой рост эксперты связывают с подписанием президентом США Джо Байденом нового пакета мер стимулирования экономики страны в условиях пандемии объемом $1,9 трлн. "Администрация [Байдена] вбросила немного дополнительного топлива на фондовые рынки, это будет ракетным топливом", - приводит агентство Bloomberg слова Криса Гэффни, руководящего направлением мировых рынков в TIAA Bank.

Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 2,21%, до $66,12 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото повысилась на 0,15% - до $1 724,05 за тройскую унцию.