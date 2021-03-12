{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Песков сообщил, что формат участия Путина в ПМЭФ может частично быть очным

Как отметил пресс-секретарь президента РФ, программа мероприятия готовится
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин может очно принять участие в некоторых мероприятиях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), запланированного на июнь. Итоговое решение по формату будет зависеть от эпидемиологической обстановки, заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На эту тему

"Частично это будет очный формат, частично - онлайн, как позволит обстановка", - сказал Песков, отвечая на вопрос о формате участия президента в форуме. "Но там он (Путин) будет", - подтвердил пресс-секретарь главы государства.

Говоря о том, состоится ли на полях форума традиционная встреча президента с бизнесом, Песков отметил: "Пока еще [программа] только готовится".

Ранее представитель Кремля сообщал, что формат участия президента в ПМЭФ пока не определен, но это мероприятие невозможно представить без главы государства.

Петербургский международный экономический форум состоится 2-5 июня. В оргкомитете форума пообещали приложить все усилия для проведения этого мероприятия с учетом действующих антиковидных мер безопасности, которые тщательным образом проработаны с Роспотребнадзором с учетом требований ВОЗ.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19
WSJ: власти Китая планируют оштрафовать Alibaba более чем на $975 млн
По версии регуляторов, компания ведет нечестную борьбу с конкурентами
Читать полностью