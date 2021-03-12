Песков сообщил, что формат участия Путина в ПМЭФ может частично быть очным

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин может очно принять участие в некоторых мероприятиях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), запланированного на июнь. Итоговое решение по формату будет зависеть от эпидемиологической обстановки, заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Частично это будет очный формат, частично - онлайн, как позволит обстановка", - сказал Песков, отвечая на вопрос о формате участия президента в форуме. "Но там он (Путин) будет", - подтвердил пресс-секретарь главы государства.

Говоря о том, состоится ли на полях форума традиционная встреча президента с бизнесом, Песков отметил: "Пока еще [программа] только готовится".

Ранее представитель Кремля сообщал, что формат участия президента в ПМЭФ пока не определен, но это мероприятие невозможно представить без главы государства.

Петербургский международный экономический форум состоится 2-5 июня. В оргкомитете форума пообещали приложить все усилия для проведения этого мероприятия с учетом действующих антиковидных мер безопасности, которые тщательным образом проработаны с Роспотребнадзором с учетом требований ВОЗ.