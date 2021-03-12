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Песков сообщил, что решение о проведении ВЭФ в 2021 году еще не принималось

Ранее два источника сообщили ТАСС, что форум, вероятнее всего, состоится в 2021 году
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Решение о проведении Восточного экономического форума (ВЭФ) в 2021 году еще не принималось. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Ранее два источника, близкие к организации форума и вовлеченные в процесс подготовки к нему, сообщили ТАСС, что ВЭФ, вероятнее всего, состоится в этом году. Комментируя эту информацию, Песков заметил: "Пока не принималось решение".

ВЭФ был учрежден указом президента РФ Владимира Путина в 2015 году в целях содействия развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это один из крупнейших экономических форумов в России, который ежегодно собирает несколько тысяч участников, делегатов и представителей прессы.

Традиционно мероприятие проходит в первых числах сентября на острове Русский в Приморье. В 2020 году из-за пандемии форум не состоялся, о переносе сообщил в июне фонд "Росконгресс", который выступает организатором ВЭФ. В начале марта 2021 года на сайте форума появилось сообщение, что его планируется провести во Владивостоке в сентябре. Более точные даты не назывались.

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