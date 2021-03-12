Reuters: владельцы Purdue Pharma выплатят $4,3 млрд за роль в опиоидном кризисе в США

НЬЮ-ЙОРК, 12 марта. /ТАСС/. Владельцы американской фармацевтической компании Purdue Pharma согласились выплатить почти $4,3 млрд для урегулирования исков, поданных против них в связи с причастностью к опиоидному кризису в США. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, семейство Саклеров, владеющее компанией, выразило готовность выплатить в рамках данного дела $4,275 млрд на возмещение истцам материального ущерба. Указанные средства, как ожидается, предпринимателям удастся выручить в процессе банкротства Purdue Pharma. Эта процедура была запущена в сентябре 2019 года. Кроме того, предположительно, часть средств семья Саклеров получит от продажи своих зарубежных активов. Reuters не уточняет причины, по которым было принято решение увеличить сумму выплат со стороны владельцев компании.

Источники агентства подчеркивают, что детали предполагаемой сделки будут озвучены вместе с планом по реорганизации компании на следующей неделе. В конце октября прошлого года стало известно, что Саклеры в рамках урегулирования исков выплатят $2,775 млрд истцам, $225 млн федеральному правительству, а также различные неустойки. Кроме того, сама компания обязывалась выплатить штрафы на сумму более $3,5 млрд. Ранее отмечалось, что сделка с правосудием не освобождает владельцев и руководителей предприятия из числа состоятельной семьи Саклеров от уголовного преследования.

Объявление компании банкротом является одним из этапов в процессе урегулирования исков, поданных против нее властями американских городов, штатов и округов, некоторые из которых объединены в более крупные дела. Суть обвинений в адрес фармацевтической компании, которая производит сильнодействующее обезболивающее средство OxyContin, сводится к тому, что политика продаж, которую проводила Purdue Pharma, по крайней мере отчасти спровоцировала так называемый опиоидный кризис в США. Обвинители настаивают на том, что руководство компании умышленно обогатилось на продаже опасных и вызывающих привыкание обезболивающих на опиоидной основе.

Опиоидный кризис

Опиоидный кризис, который специалисты считают одной из важнейших проблем в сфере здравоохранения США, берет свое начало в 1990-х, однако единой стратегии борьбы с наркотиками до сих пор не выработано. Согласно оценкам медицинского издания STAT, если не принять срочных мер, то от передозировки опиоидами в США в течение следующих 10 лет могут умереть около 500 тыс. человек. Примерно столько же американцев умерли из-за вируса иммунодефицита человека с 1980 года по настоящее время.

Экс-президент США Дональд Трамп весной 2017 года распорядился создать президентскую комиссию США по борьбе с опиоидным кризисом и 26 октября 2018 года присвоил опиоидному кризису статус чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения. Это предусматривает принятие комплекса мер по оказанию помощи наркозависимым и по противодействию распространению наркотиков этой группы на черном рынке.