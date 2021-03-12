На ремонт и строительство федеральных трасс в 2021 г. потратят 552 млрд рублей из бюджета

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Более 552 млрд рублей планируется направить из бюджета РФ на строительство, ремонт, реконструкцию и содержание федеральных трасс в 2021 году, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтранса РФ.

"В 2021 году в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы" на строительство и реконструкцию федеральных автомобильных дорог предусмотрено 167,4 млрд рублей. На капитальный ремонт, ремонт и содержание - свыше 385 млрд рублей", - отметили в министерстве.

При этом в Минтрансе уточнили, что эти средства выделяются как на дороги под управлением Росавтодора, так и на платные трассы госкомпании "Автодор".

Ранее в пресс-службе вице-премьера РФ Марата Хуснуллина сообщали, что на ремонт и строительство региональных автодорог в этом году выделено в общей сложности более 210 млрд рублей. Так, на дорожные работы в регионах предусмотрен 131 млрд рублей, еще 70,5 млрд рублей распределено в рамках "разблокировки средств" и 10,5 млрд рублей выделено Республике Крым из Резервного фонда.