Эксперты назвали разницу в стоимости самостоятельной и профессиональной уборки

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Разница в средней стоимости самостоятельной и профессиональной уборки составила 153 рубля, об этом сообщили в исследовании "СберМаркет" и "СберУслуг".

По данным аналитики, общая стоимость самостоятельной уборки вместе со всеми необходимыми средствами составит 6 473 рубля, в то время как услуги клинера обойдутся москвичу в среднем 6 320 рублей. При этом специалист сделает эту работу на четыре часа быстрее благодаря профессиональному оборудованию.

"СберМаркет" посчитал, во сколько обойдется самостоятельная уборка квартиры среднего метража, стирка и мойка всех поверхностей в доме. В подборку попали средства для мытья полов, окон, поверхностей (кафель, кухонные плиты, ванная комната и прочее) и стоимость дополнительных товаров - ведра, тряпки, швабра и веник, фартук, пакеты для мусора. Общая стоимость необходимых для генеральной уборки товаров составила 3 280 рублей. "СберМаркет" доставляет непродовольственные товары из магазинов ретейлеров за два часа.

Кроме того, по внутренней аналитике "СберМаркета" в 2021 году россияне стали меньше заказывать товары для уборки и стирки по сравнению с 2020 годом. В среднем спад спроса на эти товары составил 0,8% год к году. Самый большой спад аналитики наблюдают среди средств для мытья посуды (-3%), стиральных порошков (-2,5%) и пакетов для мусора (-2,3%).

По данным "СберУслуги", генеральная уборки при помощи специалиста займет порядка шести часов, тогда как у обычного человека она займет 10 часов и более.

Из расчета средней заработной платы россиянина в 319,3 рубля в час (51 100 руб. в месяц), генеральная уборка своими силами обойдется в 3 193 рубля . В этом случае общая стоимость самостоятельной уборки вместе со всеми необходимыми средствами составит 6 473 рубля.

Быстрота работы специалиста по клинингу связана с наличием профессионального оборудования, бытовой химии и профессиональной сноровки у мастеров по клинингу. К весне увеличивается спрос на мытье окон, чистку ковров и мебели, мытье бытовой техники, сантехники. Средняя стоимость генеральной уборки двухкомнатной квартиры с одной ванной комнатой (около 50 кв.м), включающей эти пункты, в Москве составит 6 320 рублей, в Санкт-Петербурге за уборку такой же квартиры придется отдать 5 400 рублей. В города-миллионниках - примерно 3 608 рублей.