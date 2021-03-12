Камчатский край стал акционером единой дальневосточной авиакомпании

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 марта. /ТАСС/. Камчатский край вошел в акционерный капитал созданной единой дальневосточной авиакомпании, по мнению региональных властей это позволит снизить стоимость межрегиональных авиаперелетов, а также перелетов по Камчатке, сообщается в пятницу на сайте местного правительства.

"Камчатский край стал одним из акционеров, и теперь наряду со всеми другими регионами ДФО мы будем участвовать в принятии решений о том, какие маршруты являются первоочередными, где будет усилена интенсивность, и вместе с дальневосточниками будем отстаивать необходимость дополнительных субсидий из федерального центра, - приводятся в сообщении слова губернатора Камчатки Владимира Солодова. - Это важнейший шаг для того, чтобы сделать транспортное перемещение по Дальнему Востоку более доступным с точки зрения частоты перелетов и стоимости".

Несколько муниципальных районов Камчатки отрезаны от других населенных пунктов полуострова из-за географической удаленности, добраться до них можно только по воде или по воздуху. Стоимость перелетов в крае в большинстве случаев равна стоимости перелетов с Камчатки в соседние области Дальневосточного федерального округа.

В декабре 2019 года президент Владимир Путин по итогам совещания с правительством поручил внести предложения о создании авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке. Она создается на базе а/к "Аврора". Проект включен в национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года. Предполагается, что Сахалинская область сохранит за собой 50% минус одна акция, остальные регионы ДФО - по 5% акций, а Минвостокразвития - "золотую акцию", то есть обеспечит госконтроль над деятельностью акционерного общества для обеспечения равноправного доступа всех жителей Дальнего Востока к услугам этой авиакомпании.