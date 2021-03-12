Объявлен конкурс на строительство нового этапа Восточного обхода Новосибирска

НОВОСИБИРСК, 12 марта. /ТАСС/. Федеральное управление автодорог "Сибирь" Федерального дорожного агентства (Сибуправтодор) объявило конкурс на поиск подрядчика для строительства нового участка Восточного обхода Новосибирска, который начали возводить в 2013 году. Работы пройдут в рамках первого этапа на трассе "Чуйский тракт" на участке Новосибирск - Линево с 14 по 34 км, говорится в сообщении на сайте госзакупок.

"Объект закупки: строительство автомобильной дороги М-52 "Чуйский тракт" - от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией, на участке Новосибирск - Линево (1 этап км 14 - км 34), Новосибирская область. Этапы 1 А, 1 Б, 1 В", - говорится в наименовании закупки.

Начальная цена контракта - почти 3,8 млрд рублей. Работы должны начать в июне 2021 года, закончить - в октябре 2024 года. Протяженность трассы - 10,7 км, финансирование за счет федерального бюджета.

Восточный обход Новосибирска в 80 км должен соединить существующий Северный обход с федеральной трассой "Чуйский тракт". В 2020 году Росавтодор расторг контракт на строительство дороги с компанией "Сибмост" из-за срывов графика работ. Объект завершен на 45%. Первый этап строительства предполагает прокладку трассы от пересечения с дорогой Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий до шоссе Академгородок - Кольцово. Второй этап - это участок 0-14 км от Северного обхода до выхода на трассу Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий, в его составе девять сооружений. Третий этап строительства с 34 по 49 км включает две развязки и 11 мостов. Проект четвертого этапа - в разработке.