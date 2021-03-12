Круглогодичные турпоезда в Великий Устюг могут запустить уже этой весной

ТАСС, 12 марта. Власти Вологодской области совместно с ОАО "РЖД" и крупнейшими туроператорами намерены организовать круглогодичные специализированные туристические поезда выходного дня из Москвы и Санкт-Петербурга в Великий Устюг, где расположена популярная у туристов вотчина Деда Мороза. Об этом рассказал ТАСС губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"Мы всерьез рассматриваем перспективы запуска круглогодичных поездов выходного дня до Великого Устюга не только из Москвы, но и из Санкт-Петербурга. В настоящий момент ведутся все необходимые проработки. В конце марта мы проведем очередное заседание рабочей группы, где совместно с РЖД и туроператорами будем плотно обсуждать этот вопрос. Возможно, поезда будут запущены уже этой весной. Прорабатывается также возможность запуска турпоезда Великий Устюг - Вологда. Поверьте, в Вологде тоже есть много чего, что можно посмотреть", - рассказал губернатор.

По словам главы региона, в конце марта планируется большое совещание с туроператорами и РЖД, в нем примет участие компания TUI - крупнейший туроператор России и Европы, с которым у Вологодской области заключено соглашение о сотрудничестве, а также другие крупные туристические компании. Сейчас они формируют турпродукт, чем может быть наполнен тур выходного дня к вотчине.

Идея состоит в том, чтобы в пятницу сесть в поезд в Москве, за ночь доехать до Великого Устюга, где провести день, потом за ночь добраться до Костромы, где живет внучка Деда Мороза - Снегурочка, а затем в понедельник вернуться домой. Прорабатывается подобный маршрут и из Санкт-Петербурга.

Как отметил руководитель региона, еще несколько лет назад транспортная доступность вотчины была очень низкая, но после поездкипрезидента России Владимира Путина в 2008 году решили реконструировать взлетно-посадочную полосу местного аэропорта, удлинив ее до 1,8 км для приема среднемагистральных самолетов. Также в Великом Устюге построили Ледовый дворец - большой культурно-развлекательный комплекса. Сейчас ведется строительстве второго этапа набережной.

Всеми видами транспорта

Будет налажено и автомобильное сообщение. Дорога от Москвы до Великого Устюга - это почти 900 км. До недавнего времени трасса была региональной и не соответствовала требованиям безопасности. Благодаря поддержке Министерства транспорта РФ дорогу передали в федеральную собственность. С 2021 году начнется комплексная модернизация участка в 450 км от Вологды до Великого Устюга. В итоге в Великом Устюге будет действовать современный аэропорт, федеральная трасса до Великого Устюга, круглогодичные поезда выходного дня и специализированные турпоезда в высокий сезон - в новогодние каникулы.

"Задача - к 2025 году увеличить количество туристов в Великом Устюге и вотчине вдвое, до 600 тыс. человек в год. Без железной дроги сделать это невозможно, потому что 50% туристов прибывают на поездах. Специализированные поезда, которые в пиковый сезон - за две недели новогодних и рождественских праздников - ходили практически каждый день, дали свой эффект, и мы задумались с РЖД и запуске поездов выходного дня", - подытожил губернатор.

Великий Устюг - один из наиболее привлекательных для туристов городов в Вологодской области. Вотчина Деда Мороза появилась в деревне Морозовице под Великим Устюгом в 1999 году. Там есть двухэтажный деревянный терем, тропа сказок, зимний сад, зоосад - филиал Московского зоопарка, лечебно-оздоровительный комплекс, гостиница, торговые ряды, коттеджный поселок, кафе, каскад прудов, пасека Деда Мороза, его ледник и кузница. В Великом Устюге действуют городская резиденция Деда Мороза, его почта и дом моды.