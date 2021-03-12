"AliExpress Россия" ожидает, что российские продавцы будут занимать около 50% оборота

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Маркетплейс "AliExpress Россия" (совместное предприятие AlibabaGroup, Mail.ru Group, "Мегафона" и РФПИ) ожидает, что российские продавцы будут занимать порядка 50% общего оборота площадки. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор AliExpress в России Дмитрий Сергеев.

Доля экономических прав российских акционеров совместно с соинвесторами РФПИ увеличилась до 52,2% после покупки в январе этого года РФПИ вместе с ближневосточными фондами 7,85% акций "AliExpress Россия" у Alibaba Group. Доля последней снизилась в результате до 47,85%. По данным компании, большинство голосующих акций, как и ранее, принадлежит российской стороне: доля голосующих прав иностранных участников не может превышать 49,9%.

"Мы российская компания и нацелены на развитие локального бизнеса. Российские продавцы уже сейчас занимают 25% нашего оборота, и мы планируем довести эту долю до 50% в ближайшие несколько лет", - сообщил он. В феврале в интервью ТАСС Сергеев отмечал, что с начала 2020 года число российских продавцов выросло в 7 раз до 35 тыс.

Текущее распределение экономических прав совместного предприятия "AliExpress Россия": Alibaba Group - 47,8%, Мегафон - 24,3%, Mail.ru Group - 15%, РФПИ совместно с соинвесторами - 12,9%. Также выручка компании не учитывается в аудированной отчетности Alibaba Group.

"Возможность расширения доли РФПИ и привлечения соинвесторов РФПИ была изначально согласована при создании СП. Это логичный и последовательный шаг, который подтверждает лидирующий статус "AliExpress Россия" на российском рынке e-commerce и его инвестиционную привлекательность, а также перспективы дальнейшего развития. "AliExpress Россия" будет двигаться в рамках текущей стратегии", - отметил в беседе с ТАСС Сергеев.

Стратегия маркетплейса подразумевает дальнейший фокус на локализацию, в том числе развитие брендированных пунктов вывоза товаров (число партнерских пунктов уже достигло 18 тыс.), приложения, а также развитие продаж российских продавцов.