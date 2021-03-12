Аэропорты Хайнаня во время массовых новогодних поездок обслужили 3,9 млн человек

САНЬЯ /Китай/, 12 марта. /ТАСС/. Международные аэропорты провинции Хайнань за 40-дневный период поездок (чуньюнь) в связи с праздниками по случаю Нового года по лунному календарю обслужили 28,9 тыс. рейсов и 3,9 млн пассажиров. Как сообщила газета "Хайнань жибао", речь идет о перевозках с 28 февраля по 8 марта трех аэроузлов в городах Санья, Хайкоу и Цюнхай.

Аэропорт Феникс города Санья за это время организовал более 13,6 тыс. рейсов, на борту которых в общей сложности находились более 2 млн человек. Коэффициент выполнения рейсов составил почти 72%, по этому показателю Феникс занял первое место в Китае.

Аэропорт Мэйлань в Хайкоу, административном центре провинции, обеспечил выполнение 14,5 тыс. рейсов и перевозку около 1,8 млн путешественников. Воздушный транспортный узел Боао в населенном пункте Цюнхай обслужил 825 рейсов и 88 тыс. пассажиров.

Чуньюнь - время активных сезонных поездок по стране, когда жители Китая возвращаются из мест работы и учебы на малую родину, навещают родных и близких.

Международный совет аэропортов (ACI) признал воздушную гавань Феникс лучшей в Азии в 2019 году среди аэроузлов, принимающих от 15 до 25 млн пассажиров в год. Аналогичной премии за 2020 год был удостоен аэропорт Мэйлань.

Воздушные перевозки являются основным видом транспорта для международного сообщения на Хайнане. С 1 июля 2020 года власти КНР снизили цены на авиационное топливо для китайских и иностранных авиакомпаний в трех аэропортах - в городах Хайкоу, Санья и Цюнхай. По планам правительства, данная мера позволит авиакомпаниям сократить операционные расходы на обслуживание рейсов, что будет способствовать развитию рынка воздушных перевозок в провинции Хайнань.