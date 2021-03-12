ЦБ отозвал лицензию у московского Форбанка

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Банк России приказом от 12 марта 2021 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Форбанка, являющегося участником системы страхования вкладов. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

Что делать, если у банка отозвали лицензию

По данным ЦБ, Форбанк нарушал регулирующее банковскую деятельность законодательство, в связи с чем регулятор в течение года неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков. Кроме того, кредитная организация допускала нарушения требований в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

При этом ЦБ неоднократно направлял в адрес банка предписания с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков и отражении в отчетности своего реального финансового положения. Исполнение требований надзорного органа приводило к возникновению в деятельности Форбанка оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создавало реальную угрозу интересам ее кредиторов и вкладчиков.

В банк назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

По величине активов Форбанк занимал по данным на 1 февраля 221-е место в банковской системе РФ.