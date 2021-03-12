"Ведомости": дальневосточная авиакомпания не будет финансироваться из бюджета до 2024 года

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Создаваемая дальневосточная авиакомпания не будет финансироваться из федерального бюджета в 2021-2023 годах. Об этом в пятницу сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на проект скорректированного плана по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года, подготовленный правительством.

В проекте отмечается, что меры по созданию дальневосточной авиакомпании и развитию маршрутной сети нужно добавить в государственную программу "Развитие транспортной системы", принятую в 2017 году. Финансирование в 2021-2023 годах предполагается только из бюджетов субъектов и внебюджетных средств, сообщает газета со ссылкой на документ. Уточняется, что источник финансирования на 2024 год не указан. При этом, по данным источника издания в авиаотрасли, проект остается в статусе федерального, следовательно, финансирование из госбюджета будет. "Действительно, на данном этапе есть неопределенность, но работа ведется", - сообщил он газете. Сроки выделения федеральной господдержки источник назвать затруднился.

"Концепция дальневосточной авиакомпании содержит предполагаемые объемы государственной поддержки перевозчика на период до 2025 года. Окончательные параметры господдержки сейчас дорабатываются. Они взаимосвязаны с поставкой отечественной техники в новую авиакомпанию", - сообщил представитель Минтранса "Ведомостям".

Ранее министр транспорта РФ Виталий Савельев на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства сообщил, что Сахалинская область приобрела у ПАО "Аэрофлот" 51% акций авиакомпании "Аврора" за один рубль, и на текущий момент дальневосточная региональная компания "Аврора" создана. Источник газеты рассказал, что на процедуру передачи блокпакетов акций региональных авиакомпаний в собственность "Авроры" понадобится не менее двух лет. "Сроки передачи пакетов акций региональных авиакомпаний зависят от сроков процедур приватизации в отношении АО, а также акционирования и приватизации в отношении краевых предприятий", - уточнил представитель Минтранса.

"Сейчас рассчитывается потребность проекта в господдержке с разбивкой по годам на период до 2025 года, Минтранс готовит изменение в законодательство, чтобы дополнительно субсидировать перевозки в ДФО через механизм софинансирования расходов бюджетов субъектов РФ", - сообщил "Ведомостям" глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин по итогам совещания с правительством поручил внести предложения о создании авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке, поскольку в этой части страны налаженное воздушное сообщение особенно важно из-за больших расстояний, сложных климатических условий и нехватки инфраструктуры.