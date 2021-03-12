Законопроект о перечне неиспользуемых земель в России планируют разработать весной

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Законопроект о едином перечне неиспользуемых земельных участках в России планируется разработать в весеннюю сессию Госдумы. Об это сообщил руководитель рабочей группы президиума генсовета "Единой России", депутат Госдумы Александр Якубовский.

"Министерство строительства поддержало инициативу "Единой России" по формированию единого общедоступного перечня неиспользуемых земельных участков или используемых неэффективно. Регулярное обновление перечня поможет ввести эти земли в оборот и обеспечить выполнение поручения президента об увеличении объемов жилищного строительства. Законопроект может быть разработан уже в весеннюю сессию", - приводятся в сообщении пресс-службы "Единой России" слова Якубовского.

Депутат отметил, что органы власти и местного самоуправления необходимо законодательно обязать вносить сведения о таких участках в Единую информационную систему жилищного строительства, что позволит ввести в оборот большее число неиспользуемых земельных участков. Это положительным образом отразится на развитии жилищного строительства и формировании комфортной городской среды, считает Якубовский. Он объяснил, что пока информацию о неиспользуемом земельном наделе приходится проверять самостоятельно.

Предложение создать перечень неиспользуемых земельных участков было высказано на совещании по вопросам развития жилищного строительства 20 августа 2020 года, которое провел председатель партии "Единой России" Дмитрий Медведев.