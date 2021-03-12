МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. "Почта России" установит 90 почтоматов в переходах московского метро. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"АО "Почта России" победило в аукционе Московского метрополитена на размещение почтоматов в метро. "Почта России" планирует установить 90 почтоматов в переходах станций метро", - отметили в компании.

Поставщиком почтоматов станет отечественная компания "Омник". Согласно порталу госзакупок, ранее "Почта России" размещала лот на закупку поставку автоматизированных почтовых станций (АПС) для размещения на местах Московского метрополитена. В соответствии с документами, планируемый платеж по лоту составит почти 42,6 млн руб.

В "Почте России" отметили, что развитая сеть почтоматов предложит клиентам удобный способ получения заказов в шаговой доступности от дома и работы, что расширяет зоны покрытия почтовыми услугами и формирует новый канал. Также сеть почтоматов снизит нагрузку на почтовые отделения.

В августе 2020 года совет директоров "Почты России" принял решение о расширении сети почтоматов, дополнительно усилив ее 5 тыс. устройств, приобретенных с использованием лизингового финансирования. По расчетам "Почты", до 90% получателей почтовых отправлений начнут использовать почтоматы.