В ЦСР раскритиковали идею зафиксировать цены на удобрения

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Фиксация цен на основные виды удобрений приведет к росту цен на другие виды удобрений. Такое мнение высказала ТАСС советник президента Центра стратегических разработок (ЦСР) Елена Разумова.

"Фиксация цен на основные виды удобрений неизбежно приведет к росту цен на прочие виды удобрений, то есть скидка для одних потребителей удобрений будет частично оплачена другими агропредприятиями. Не очень понятно, почему фиксация цен предлагается именно на уровне 2019 года, хотя средние отпускные цены производителей удобрений для внутреннего рынка, по данным Росстата, в 2020 году были ниже 2019 года (по азотным на 3-5%, хлорид калия - на 20%, по сложным удобрениям - от -8% до -20%). Кроме того, разница между отпускной ценой производителя удобрений и итоговой закупочной ценой для сельхозтоваропроизводителя могут различаться в 2 раза (как правило, чем дешевле удобрение, тем разница выше), то есть даже при фиксации цен самими производителями нет гарантии того, что другие участники цепочки поставок тоже зафиксируют цену", - отметила Разумова.

Ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев предложил минимум на 2-3 месяца зафиксировать цены на основные виды удобрений для проведения посевной кампании. Также министр предложил включить минеральные удобрения в перечень товаров, по которым на биржу предоставляется информация по договорам, заключенным вне организованных торгов.