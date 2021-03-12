Цена бензина Аи-92 на бирже побила исторический рекорд

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Цена автомобильного бензина марки "Регуляр-92" (Аи-92) выросла на торгах в пятницу до 55,75 тыс. рублей за тонну, обновив достигнутый в мае 2018 года исторический максимум. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

В ходе биржевых торгов в пятницу стоимость бензина Аи-92 выросла на 1,71%. С начала года его цена увеличилась на 12,33%.

В мае 2018 года стоимость Аи-92 достигала 55,43 тыс. рублей за тонну.

Биржевая стоимость бензина растет с конца декабря 2020 года. Спрос на топливо в стране восстанавливается после снятия ограничений, введенных из-за коронавируса весной 2020 года. Правительство в начале февраля договорилось с нефтяниками о том, чтобы те увеличивали запасы топлива и объем предложения на бирже. После локдаунов, когда спрос на топливо в стране резко упал, многие заводы ушли на ремонты и переработка сократилась.

При этом налоговая система в России устроена таким образом, что цены на бензин и дизель на АЗС остаются стабильными даже в условиях очень низких или высоких мировых цен на нефть. Достигается это за счет значительной доли налогов в стоимости каждого литра топлива, а также механизмом сдерживания цен на нефтепродукты - демпфера. Суть его работы в том, что при высоких ценах на нефть НПЗ получают компенсацию в виде отрицательного акциза, а при очень низких, наоборот, должны платить государству сверхприбыли.

В то же время рост биржевых цен снижает рентабельность перерабатывающего и розничного бизнеса, поэтому в начале марта власти и нефтяники договорились о корректировке механизма. Но изменение формулы демпфера не приведет к увеличению розничных цен выше темпов инфляции.