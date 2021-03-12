В Думе заявили, что замедление Twitter направлено на ограничение его рекламных доходов

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Меры Роскомнадзора по первичному замедлению сервиса микроблогов Twitter направлены на ограничение его рекламных доходов в России. Такое мнение в пятницу высказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

"Я считаю перспективным подход именно на ограничение рекламной деятельности. Фактически замедление Twitter - это определенный шаг в этом направлении. Я еще раз подчеркну, что мы воздействуем здесь именно на его рекламные доходы на территории России", - сказал Горелкин в ходе круглого стола в Общественной палате РФ. Еще одним методом борьбы с IT-компаниями, нарушающими законы РФ, он назвал оборотные штрафы, учитывая глобальную выручку интернет-игроков.

Парламентарий заверил, что у российских властей нет намерений блокировать или ущемлять в правах иностранные платформы. "Мы хотим единый подход, единые правила, прозрачные механизмы для всех", - подчеркнул депутат.

Роскомнадзор в среду объявил о начале "первичного замедления" скорости работы Twitter в РФ в связи с тем, что сервис не удаляет запрещенный в стране контент. В ведомстве пообещали продолжить меры воздействия на соцсеть вплоть до ее блокировки.