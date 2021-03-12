Роскомнадзор заявил, что будет действовать последовательно в ситуации с работой Twitter

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Роскомнадзор готов к последовательным действиям в отношении нарушающей законодательство РФ компании Twitter. Об этом ТАСС заявил заместитель главы ведомства Вадим Субботин.

"Роскомнадзор не исключает блокировку социальной сети Twitter на территории Российской Федерации, если компания продолжит игнорировать законодательство РФ", - отметил собеседник ТАСС.

При этом Субботин заверил, что ведомство в ситуации с Twitter "будет действовать последовательно".

Роскомнадзор 10 марта объявил о начале "первичного замедления" скорости работы Twitter в РФ в связи с тем, что сервис не удаляет запрещенный в стране контент. В ведомстве пообещали продолжить меры воздействия на соцсеть вплоть до ее блокировки. При этом, как сообщил в пятницу начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев, ведомство готово вести диалог с компанией, но она на запросы и требования не реагирует.