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Проблемы Twitter в России

Роскомнадзор заявил, что будет действовать последовательно в ситуации с работой Twitter

Ведомство не исключает блокировку социальной сети на территории России
Здание Роскомнадзора Станислав Красильников/ТАСС
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Здание Роскомнадзора
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Роскомнадзор готов к последовательным действиям в отношении нарушающей законодательство РФ компании Twitter. Об этом ТАСС заявил заместитель главы ведомства Вадим Субботин.

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"Роскомнадзор не исключает блокировку социальной сети Twitter на территории Российской Федерации, если компания продолжит игнорировать законодательство РФ", - отметил собеседник ТАСС.

При этом Субботин заверил, что ведомство в ситуации с Twitter "будет действовать последовательно".

Роскомнадзор 10 марта объявил о начале "первичного замедления" скорости работы Twitter в РФ в связи с тем, что сервис не удаляет запрещенный в стране контент. В ведомстве пообещали продолжить меры воздействия на соцсеть вплоть до ее блокировки. При этом, как сообщил в пятницу начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев, ведомство готово вести диалог с компанией, но она на запросы и требования не реагирует.

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РоссияПроблемы Twitter в России
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