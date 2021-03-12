Минэнерго назвало причины роста цены бензина на АЗС

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Рост стоимости бензина и дизельного топлива на АЗС в первую неделю марта связан с общим изменением индекса потребительских цен с начала года, а также с увеличением оптовых цен из-за сезонного роста спроса на топливо. В настоящий момент министерство мониторит ситуацию на рынке АЗС и предпринимает меры, чтобы сохранить увеличение цены бензина и дизеля на АЗС на близком к инфляции уровне. Это следует из сообщения Минэнерго, предоставленного ТАСС.

"Текущее изменение цен нефтепродуктов в рознице в первую неделю марта связано с общим изменением индекса потребительских цен (ИПЦ) с начала года, колебаниями оптовых цен внутреннего рынка на фоне сезонного роста спроса на топлива, а также частично возросшего на фоне заморозков спроса на основные топлива", - сообщили в Минэнерго.

Ранее Росстат сообщал о подорожании топлива в рознице в начале марта - так, средняя розничная цена бензина Аи-92 выросла на 11 коп. - до 44,38 руб., Аи-95 - на 11 коп. В целом рост стоимости топлива за первую неделю марта достиг 0,3% при общей инфляции в 0,2%.

"Минэнерго России продолжает регулярный мониторинг топливного рынка как в части достаточности поставок, так и сохранения конечных цен на близком уровне к инфляции", - добавили в министерстве. Для сохранения стабильного снабжения потребителей и поддержания объемов биржевых торгов, правительством РФ уже сделаны рекомендации нефтяникам увеличить загрузку НПЗ для полного удовлетворения растущего спроса внутреннего рынка. Этому в том числе поспособствует договоренность о наращивании добычи Россией в рамках соглашения ОПЕК+.

По данным Центрального диспетчерского управления ТЭК, Россия на 9 марта 2021 года увеличила запасы бензина на 2,2% по сравнению с 2 марта - до 1,553 млн тонн, запасы дизельного топлива выросли на 3,1% - до 2,758 млн тонн. 88% от объема производства бензина было направлено на российский рынок, остальные 12% - на экспорт. 53,7% от объемов дизеля пошли на рынок РФ, 44,3% - за границу.

Стабилизация рынка

Правительство в настоящий момент уже предприняло ряд мер по стабилизации ситуации как на оптовом, так и на розничном рынке нефтепродуктов, в частности, нефтяным кампаниям уже рекомендовали увеличить загрузку НПЗ для удовлетворения растущего спроса. Стабилизации будет также способствовать решение увеличить минимальный уровень продажи топлива на бирже и корректировка демпфирующего механизма.

"В свою очередь нефтегазовые компании уже держат поставки топлива на рынок на высоком уровне. Свой положительный эффект на рынок для поддержания объемов реализации моторного топлива на бирже, а также снижения ценового давления в ближайшее время продемонстрируют принятые изменения в совместный приказ Минэнерго и ФАС по увеличению минимальной величины продаваемых на бирже бензинов до уровня 11% и дизельного топлива до 7,5%", - отметили в Минэнерго.

"При этом экономическая эффективность нефтепереработки и реализации на топлива на АЗС будут также поддержаны решением правительства по корректировке параметров специального демпферного механизма", - добавили в пресс-службе.

Правительство ранее рекомендовало российским нефтяным компаниям нарастить к 1 июня 2021 года коммерческие запасы бензина до 1,8 млн тонн. Также подтверждалась рекомендация увеличить к 1 мая запасы бензина до 1,6-1,7 млн тонн.