Суд признал основателя кондитерской фабрики "Коркунов" банкротом

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы признал банкротом основателя кондитерской фабрики "А.Коркунов" Андрея Коркунова. Об этом говорится в материалах суда.

"Заявление АО "Анкор Банк Сбережений" о признании несостоятельным (банкротом) гражданина Коркунова Андрея Николаевича признать обоснованным. Ввести в отношении гражданина Коркунова Андрея Николаевича процедуру реструктуризации долгов гражданина", - отмечается в документах.

Заявление о признании несостоятельным Коркунова поступило в Арбитражный суд города Москвы 21 мая 2020 года от "Анкор Банк Сбережений", совладельцем которого является Коркунов. Как следует из материалов дела, 12 января 2017 года между "Анкор Банк Сбережений" и Коркуновым были заключены договоры о предоставлении кредита в размере 3,6 млн рублей и в размере 450 тыс. рублей на срок до 12 января 2018 года, а также в размере 450 млн рублей. В настоящее время сумма просроченной задолженности должника перед кредитором по договорам составляет 1 млн 902 тыс. 577 рублей 46 копеек, в том числе: сумма невозвращенного кредита - 632 тыс. 427 рублей 50 копеек, сумма начисленных и неуплаченных процентов - 486 тыс. 656 рублей 89 копеек, сумма пени - 771 тыс. 965 рублей 67 копеек, сумма госпошлины в размере 11 тыс. 527 рублей 40 копеек.

10 апреля 2017 года Арбитражный суд Татарстана признал банкротом Анкор банк по иску Банка России. Регулятор с 3 марта 2017 года отозвал у банка лицензию на осуществление операций. Согласно данным отчетности, по величине активов Анкор банк занимал 231-е в банковской системе РФ.