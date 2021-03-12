Песков: Россия намерена создавать благоприятные условия для внутренних инвестиций

Накануне президент Владимир Путин обсуждал с экономическим блоком правительства и представителями крупного бизнеса инструменты повышения инвестиционной активности. Он акцентировал внимание на том, что предприниматели вольны сами принимать решения об инвестициях, но лучше вкладывать деньги в РФ, а не держать их в "тихих гаванях" за рубежом.

"Государство собирается и обязано создавать наиболее возможные благоприятные условия для внутренних инвестиций бизнеса. Только так можно эти инвестиции привлекать - и никак по-другому", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, что власти РФ планируют делать для того, чтобы бизнес выбрал именно такую стратегию инвестирования.

"Сейчас есть целый набор инструментов, которые действуют, - сказал Песков о механизмах повышения инвестиционной привлекательности в стране. - По мнению РСПП (Российский союз промышленников и предпринимателей - прим. ТАСС), например, часть этих инструментов не эффективна, по мнению правительства, наоборот, часть [мер] показывает свою результативность". Пресс-секретарь также напомнил, что на совещании представители бизнеса говорили о различных механизмах, связанных с налогообложением. "Бизнес говорит о хеджировании рисков, и вы видели реакцию правительства, что не совсем правильно риски бизнеса, а бизнес это в любом случае риск, перекладывать на бюджет", - указал он.

Песков отметил, что сейчас идет рабочий процесс, "и в ходе формирования списка поручений по результатам этой встречи он будет заключаться в диалоге с бизнесом и в формулировании дополнительных механизмов".

Говоря о том, какой в Кремле видят роль Центробанка в этом процессе и считают ли, что тот должен проводить более стимулирующую денежно-кредитную политику, Песков напомнил: "Центробанк является мегарегулятором". "И вы знаете, что макростабильнось в России - это тот факт, который является абсолютно неоспоримым", - подчеркнул представитель Кремля, добавив, что макростабильность РФ получает наивысшую оценку среди мировых финансистов. Как отметил пресс-секретарь президента РФ, "наоборот, российская макростабильность является тем фактором, который, на самом деле, получает наивысшую оценку среди мировых финансистов".