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Восточный экономический форум состоится 2-4 сентября

Мероприятие организуют, следуя рекомендациям Роспотребнадзора и ВОЗ
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. VI Восточный экономический форум состоится 2-4 сентября 2021 года на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Об этом говорится в сообщении Фонда Росконгресс.

"Уверен, что в этом году форум преумножит свою инвестиционную составляющую, а учитывая опыт взаимодействия с азиатскими странами по борьбе с коронавирусной инфекцией, он приобретет также важное значение и с точки зрения развития гуманитарных контактов", - отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.

Он также уточнил, что "форум будет организован на самом высоком уровне, следуя рекомендациям Роспотребнадзора и ВОЗ в части применения комплекса обязательных профилактических мероприятий, необходимых для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции".

Антон Кобяков добавил, что Восточный экономический форум во Владивостоке является эффективным инструментом развития многостороннего сотрудничества и международной кооперации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ежегодно здесь собираются лидеры ведущих стран АТР для обсуждения глобальных вопросов мировой экономики.

Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года.

Теги
РоссияКобяков, Антон Анатольевич
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