Минсельхоз может выделить производителям подсолнечного масла 8 млрд руб. субсидий

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Производители подсолнечного масла в России в период с 1 апреля по 1 октября могут получить 8 млрд руб. субсидий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

"В целях сохранения стабильных объемов производства подсолнечного масла Минсельхозом России рассматривается возможность разработки временного механизма поддержки перерабатывающих предприятий, предусматривающего возмещение затрат на производство и реализацию бутилированного масла. Указанную меру предлагается установить с 1 апреля по 1 октября 2021 года, то есть до начала основной уборки масличных культур", - отметили в министерстве.

Как сообщили в Минсельхозе, необходимое финансирование будет перераспределено в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК" из средств на стимулирование увеличения производства семян подсолнечника. По оценке Министерства, расчетная потребность в средствах федерального бюджета на реализацию этой меры составляет порядка 8 млрд рублей.

Предлагаемый механизм направлен на сохранение финансовой устойчивости переработчиков и сохранение стабильного уровня цен на готовую продукцию для населения, добавили в министерстве.

В декабре 2020 года Минсельхоз, Минпромторг, ряд производителей и торговых сетей подписали соглашение, согласно которому предельная отпускная цена на подсолнечное масло установлена на уровне 95 руб. за литр, розничная цена - 110 руб. за литр. Стоимость сахара установлена на уровне 36 руб. и 46 руб. за кг соответственно. Регулируемые цены будут действовать в России до 1 апреля 2021 года. О том, что производители подсолнечного масла могут получить 8 млрд руб. субсидий после окончания действия соглашений о фиксации цен, 12 марта написала газета "Коммерсантъ".