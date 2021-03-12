СМИ: ОАЭ объявили о создании в Израиле инвестфонда на $10 млрд

ТАСС, 12 марта. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) объявили о создании фонда на сумму в $10 млрд для стратегических инвестиций в Израиле. Об этом сообщила в пятницу эмиратская газета Gulf News, отмечая, что решение о таком шаге - следствие звонка премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху наследному принцу Абу-Даби и заместителю верховного главнокомандующего ВС ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну.

Инвестиционный фонд предназначен как для эмиратских инвестиций в Израиле, так и для совместных с Израилем инвестиций в различных секторах, включая энергетику, промышленное производство, водоснабжение, космические исследования, здравоохранение и агропромышленный комплекс. Эти средства призваны поддерживать инициативы по развитию и поощрению экономического сотрудничества двух стран. Фонд будет формироваться за счет как государственных, так и частных средств.

15 сентября 2020 года в Вашингтоне израильская сторона при активном посредничестве США подписала документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. Трехстороннюю сделку назвали на Западе "Авраамовыми соглашениями" в честь пророка, считающегося духовным предком всех последователей ислама, иудаизма и христианства. До заключения мира с ОАЭ и Бахрейном у еврейского государства из арабских стран были дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией.