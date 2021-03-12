Авиационная техника составила 50% российского военного экспорта в 2020 году

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Наибольшую часть российского военного экспорта за прошедший год составила авиационная техника - более 50 процентов. Об этом в пятницу в эфире телеканала "Россия-24" сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"Мы можем говорить, что порядка 50% [экспорта] приходится на авиацию, 25% - на технику ПВО, а остальное делит между собой техника сухопутных войск, морская техника и прочая продукция военного назначения", - заявил Шугаев.

По его словам, география поставок вооружения изменилась несильно. "Наши партнеры остались, в принципе, те же. Это страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки", - сообщил директор ФСВТС.