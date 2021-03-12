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Доля заемщиков с одним кредитом в 2020 году снизилась до 10%

Пять лет назад процент начинающих заемщиков составлял 18%, сообщили в НКБИ

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Доля имеющих только один кредит заемщиков сократилась в течение 2020 года с 11,2% до 10%, говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

"Доля активных заемщиков, в кредитных историях которых содержатся данные всего об одном кредите, в 2020 году сократилась с 11,2% до 10%. Пять лет назад, в конце 2015 года, процент начинающих заемщиков составлял 18%", - отмечается в пресс-релизе.

По данным НБКИ, по мере накопления гражданами кредитного опыта новым заемщикам становится сложнее получить первый кредит. Так, уровень одобрения заявок граждан на кредиты в 2020 году составил 33,9%, заявок на первый кредит - 23,2%.

"Кредитный стаж и разнообразие привлекаемых гражданином займов в прошлом - важнейший фактор для расчета персонального кредитного рейтинга (ПКР). Поэтому мы рекомендуем начинающим заемщикам сначала привлечь небольшой кредит или оформить кредитную карту, чтобы сформировать базовый рейтинг и потом его наращивать за счет добросовестного исполнения кредитных обязательств. Высокий ПКР в дальнейшем позволит рассчитывать на более выгодные условия по ипотеке или автокредиту", - приводит пресс-служба слова генерального директора НБКИ Александра Викулина.

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