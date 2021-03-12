Акции ТМК на Мосбирже выросли почти на 33%

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Акции Трубной металлургической компании (ТМК) в ходе торгов на Московской бирже растут на 32,77% к уровню закрытия предыдущей сессии и в пике достигали отметки 82 рубля за бумагу. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 14:06 мск.

По состоянию на 14:23 мск ценные бумаги компании замедлили рост до 28,89% и торговались по 79,6 рубля за акцию.

Ранее совет директоров компании рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам 2020 года в размере 9,67 рубля на одну обыкновенную акцию.

ТМК - крупнейший российский производитель труб, входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса. Компания объединяет предприятия, расположенные в России, Румынии и Казахстане. Дмитрий Пумпянский владеет 95,64% компании через TMK Steel Holding Ltd.