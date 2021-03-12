Разрешение на дистанционную продажу лекарств в РФ получили более 300 аптечных организаций

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Более 300 аптечных организаций в России получили разрешение на продажу лекарств в дистанционном формате, сообщила в пятницу заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Валентина Косенко.

"В настоящее время Росздравнадзором выдано 302 разрешения на дистанционную торговлю", - сказала она на круглом столе на тему "Национальная лекарственная безопасность как приоритет здравоохранения нового времени".

Она добавила, что за получением разрешения обращаются больше аптечных организаций, однако некоторые из них не соответствуют установленным законодательством критериям. Косенко также отметила, что у Росздравнадзора есть компетенция инициировать закрытие сайтов, которые предлагают к продаже незарегистрированные в РФ лекарственные препараты или фальсифицированные и недоброкачественные лекарства.

"По инициативе Росздравнадзора в настоящее время Роскомнадзором было закрыто более 2 тыс. таких сайтов. Работа на обеспечение качества и безопасности - она выстроена. У нас количество недоброкачественных лекарственных препаратов с каждым годом уменьшается", - рассказала она.

В начале апреля 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о порядке дистанционной продажи лекарственных препаратов, в том числе рецептурных. Согласно документу, розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения (за исключением лекарственных препаратов, отпускаемых по рецепту, наркотических, психотропных, а также спиртосодержащих лекарственных препаратов с объемной долей этилового спирта свыше 25%) может осуществляться аптеками дистанционным способом. Согласно закону, новые нормы не коснутся продажи лекарств по рецептам, однако в условиях ЧС и при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, правительство РФ будет вправе установить временный порядок дистанционной торговли отдельными рецептурными лекарственными препаратами.