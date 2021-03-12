Глава Ant Group Ху Сяомин ушел в отставку

ШАНХАЙ, 12 марта. /ТАСС/. Перестановки произведены в руководстве китайской финансово-технологической компании Ant Group, председатель правления Цзин Сяньдун (Эрик Цзин) теперь исполняет по совместительству обязанности генерального директора, пост которого ранее занимал Ху Сяомин (Саймон Ху), решивший уйти в отставку. Об этом в пятницу сообщил информационный портал PanPay.

"Ситуация [с перестановкой в руководстве] соответствует действительности. Совет директоров согласился на эту личную просьбу Ху Сяомина [об отставке] и поблагодарил его за его усилия и самоотдачу в компании", - сообщил изданию представитель Ant Group.

Ху Сяомин больше не числится в списке руководителей Ant Group. По информации портала, вечером 12 марта Ху Сяомин сделал внутрикорпоративную рассылку по почте, сообщив о своем уходе с поста гендиректора. Он отметил, что в будущем собирается заниматься проектами компании, связанными с экологией и социальным обеспечением.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что антимонопольные органы Китая планируют оштрафовать компанию Alibaba на $975 млн за допущенную компанией нечестную конкуренцию. Alibaba, которой принадлежит около 33% акций Ant Group, пока не прокомментировала эту публикацию.

В начале ноября 2020 года Шанхайская фондовая биржа приняла решение отложить листинг Ant Group из-за серьезных изменений в регулятивной среде финтеха, выявленных в ходе консультаций компании с надзорными ведомствами КНР. Это повлекло отмену первичного публичного размещения акций и в Гонконге. Компания извинилась перед инвесторами за срыв листинга на данных фондовых площадках. Этот листинг обещал стать крупнейшим в мире и привлечь как минимум $34,5 млрд.