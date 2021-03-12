Строительство заходов магистрали Москва - Петербург начнется в 2022 году

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. РЖД в 2022 году начнут строительство заходов высокоскоростной магистрали в Москву и Санкт-Петербург. Об этом на форуме "СНГ - 30 лет" сообщил первый замгендиректора компании Сергей Павлов.

"И к вопросу о высокоскоростной магистрали. Вы знаете, принято решение, согласован график. Технологически и технически наша компания готова к исполнению этой задачи, и уже в следующем году мы начнем самые сложные участки строить - это заходы в крупнейшие наши города - Санкт-Петербург и Москву. А в 2023 году уже приступим к строительству основной трассы", - сказал он.

О ВСМ

Минтранс рассчитывает, что первый поезд проедет по ВСМ Москва - Санкт-Петербург в декабре 2026 года, рассказывал в интервью ТАСС замглавы министерства Владимир Токарев. По его словам, проект является экономически эффективным. Операционная безубыточность может быть достигнута за первый полный год эксплуатации - в 2027 году, а чистую прибыль магистраль начнет приносить на пятый год эксплуатации - в 2031 году. Стоимость магистрали предварительно оценивается в 1,7 трлн руб., отмечал он.