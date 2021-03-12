Цена бензина Аи-92 на бирже снизилась до 54,57 тыс. рублей за т после достижения максимума

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Цена автомобильного бензина марки "Регуляр-92" (Аи-92) по итогам сегодняшних биржевых торгов скорректировалась до 54,57 тыс. рублей за тонну после того, как достигала исторического максимума в 55,75 тыс. рублей за тонну. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

По итогам дня стоимость бензина Аи-92 снизилась на 0,44%. На этом уровне бензин торгуется возле исторического максимума, который был достигнут в мае 2018 года. С начала 2021 года стоимость бензина выросла почти на 10%.

О ситуации на топливном рынке

Биржевая стоимость бензина растет активно с конца 2020 года на фоне роста мировых цен на нефть.

При этом налоговая система в России устроена таким образом, что цены на бензин и дизель на АЗС остаются стабильными даже в условиях очень низких или высоких мировых цен на нефть. Достигается это за счет значительной доли налогов в стоимости каждого литра топлива, а также механизмом сдерживания цен на нефтепродукты - демпфера. Суть его работы в том, что при высоких ценах на нефть НПЗ получают компенсацию в виде отрицательного акциза, а при очень низких, наоборот, должны платить государству сверхприбыли.

В то же время рост биржевых цен снижает рентабельность перерабатывающего и розничного бизнеса, поэтому в начале марта власти и нефтяники договорились о корректировке механизма. Но изменение формулы демпфера не приведет к увеличению розничных цен выше темпов инфляции.

Как отметил в беседе с ТАСС заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов, рост цен на топливо возник из-за сезонного роста спроса и неоптимального отрегулированного демпфера. "Решение по корректировке демпфера дает повод для оптимизма. Оно было единственным разумным решением, которое позволило не довести ситуацию до кризиса", - считает эксперт.

Фролов указал, что при сохранении мер по корректировке демпфера не стоит ожидать резкого роста на нефтяное моторное топливо, бензин и дизель. При этом он уточнил, что имеется в виду только резкий рост, поскольку цены на топливо в любом случае будут расти. "Сейчас скорее возникают опасения по сжиженным углеводородным газам (СУГ), поведение которых сейчас является аномальным и наблюдается тревожный рост цен на это топливо. Это вещь, к которой стоило бы присмотреться", - добавил он.