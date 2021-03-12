Бывший замглавы Минфина Сторчак станет старшим банкиром в ВЭБ.РФ

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Бывший заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак 15 марта выйдет на работу в ВЭБ.РФ в качестве старшего банкира. Об этом ТАСС сообщил источник в банковских кругах.

"15 марта Сергей Сторчак выходит на работу в ВЭБ.РФ на позицию старшего банкира. Фокус его деятельности будет сосредоточен на международной повестке ВЭБ в сфере многосторонней финансовой дипломатии, предполагающей, прежде всего, взаимодействие с многосторонними банками, организациями и фондами развития. В условиях преодоления последствий коронавирусной пандемии, это - одно из основных направлений деятельности ВЭБ на ближайшую перспективу", - сказал он.

В пресс-службе ВЭБ.РФ ТАСС сообщили, что не комментируют эту тему.

В марте 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Сторчака от должности замминистра финансов в связи с переходом на другую работу. В настоящее время Сторчак занимает должность советника министра финансов Российской Федерации.

Сторчак проработал в Минфине более 15 лет. С 1994 по 1998 год он занимал должность начальника отдела департамента иностранных кредитов и внешнего долга, в 1998-2004 годах был заместителем председателя Внешэкономбанка. В 2005 году стал заместителем министра финансов России. Среди заслуг Сторчака - восстановление позиции РФ как суверенного кредитора, а также урегулирование задолженности бывшего СССР перед странами-членами Парижского клуба кредиторов и зарубежными банками-участниками Лондонского клуба кредиторов.