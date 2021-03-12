СМИ: Хайнань в 2021 году реализует 129 крупных проектов стоимостью $58,7 млрд

ХАЙКОУ /Китай/, 12 марта. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань в текущем году планирует реализовать 129 крупных проектов, инвестиции в которые составят 381 млрд юаней ($58,7 млрд по текущему курсу). Об этом сообщила газета "Хайнань жибао" со ссылкой на региональный комитет по делам развития и реформ.

Как уточнило ведомство, 78,2 млрд юаней (примерно $12 млрд) из упомянутой суммы будут потрачены в 2021 году. Власти планируют направить средства в три ключевые отрасли - туризм, сектор инновационных услуг и передовые технологии. Финансирование коснется инфраструктурных проектов в сфере телекоммуникаций, в области электрификации, железнодорожных, автомобильных и речных перевозок.

Согласно опубликованной статистике, 75% упомянутых проектов находятся в процессе реализации, 17% недавно начаты, остальные почти завершены. У 18 из них инвестиции, запланированные на 2021 год, превышают 1 млрд юаней (примерно $154 млн). Кроме того, прорабатываются вопросы о строительстве в обозримом будущем еще 50 объектов, в которые дополнительно будет инвестировано 359,6 млрд юаней (около $55,4 млрд).

"Мы активно продвигаем крупные проекты и предпринимаем меры, нацеленные на обеспечение интенсивного и стабильного роста инвестиций. Тем самым мы предоставляем важную поддержку, необходимую для формирования Хайнаньского порта свободной торговли", - заявил представитель комитета.

По данным статистического управления провинции, объем иностранных инвестиций в экономику Хайнаня в 2020 году вырос на 100%, до $3 млрд. Одновременно наблюдался заметный приток финансовых средств в основной капитал (расходы на оборудование и расширение производства, приводящее к повышению цены объекта и, как правило, добавленной стоимости продукта). Данный показатель вырос на 8%, впервые с 2018 года продемонстрировав положительную динамику.