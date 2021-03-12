Росавиация заявила об отсутствии признаков банкротства у российских авиакомпаний

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Признаков банкротства у российских авиакомпаний нет, несмотря на ухудшение финансово-экономического состояния перевозчиков. Об этом сообщил журналистам руководитель Росавиации Александр Нерадько.

"Мы наблюдаем незначительное ухудшение финансово-экономической ситуации у отдельных авиакомпаний: растет кредиторская задолженность, но это происходит не только у авиакомпаний, но у всего авиационного сообщества, - сказал он. - Не видим пока кого-то, кто хотел бы обанкротить какую-то авиакомпанию или аэропорт, наоборот, отмечаем какую-то сплоченность. <...> Признаков банкротства у какой-либо авиакомпании в настоящее время не отмечаем".

Как следует из презентации Росавиации, которая была представлена на коллегии агентства, убыток авиакомпаний за девять месяцев 2020 года составил 102,1 млрд рублей. При этом по итогам 2019 года, несмотря на рекордный пассажиропоток, совокупный убыток авиакомпаний составил 38,8 млрд рублей.

По итогам 2020 года авиакомпании снизили перевозки по сравнению с предыдущим годом на 46%, до 69,24 млн пассажиров.